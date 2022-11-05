استعداداً للمونديال.. الأخضر ينهي آخر ودياته أمام كرواتيا في “مرسول بارك”

أعلن المنتخب الوطني خوض المواجهة الودية الأخيرة قبل السفر إلى قطر، أمام كرواتيا يوم 16 نوفمبر الجاري بملعب مرسول بارك بالرياض.
وكتب الحساب الرسمي للأخضر عبر “تويتر”: “موعدنا 16 نوفمبر في الرياض، نختتم رحلة إعدادنا بين جماهيرنا على ملعب مرسول بارك أمام منتخب كرواتيا عند الواحدة ظهراً ، ومنها نحلق إلى الدوحة للمشاركة السادسة في كأس العالم”.
وفي سياق آخر، واصل المنتخب الوطني، مساء أمس (الجمعة)، تدريباته في معسكره المقام حالياً في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ضِمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي. وفق “أخبار 24”.
ويستعد “الأخضر” لخوض وديته الرابعة في المرحلة الثالثة أمام منتخب أيسلندا غداً (الأحد) على استاد محمد بن زايد – أبوظبي.