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رياضة > الأخضر الأولمبي يرفع استعداده لمواجهة سوريا ضمن بطولة غرب آسيا
05/11/2022   6:52 ص

الأخضر الأولمبي يرفع استعداده لمواجهة سوريا ضمن بطولة غرب آسيا

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واصل المنتخب الوطني تحت 23 عامًا اليوم الجمعة تدريباته في جدة، استعدادًا لبطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2022.

وأجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية، أعقبها العمل على الكرات الثابتة.

يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا سيفتتح مبارياته ضمن دور المجموعات من البطولة بمواجهة منتخب سوريا بعد غدٍ الأحد المقبل، على أن يلاقي منتخب البحرين يوم الأربعاء المقبل. وفق “أخبار 24”.

الأخضر الأولمبي يرفع استعداده لمواجهة سوريا ضمن بطولة غرب آسيا

رياضة
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