أوصت بأخذ اللقاح.. “الصحة” تكشف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا الموسمية

أوصت وزارة الصحة، الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا الموسمية بأخذ اللقاح؛ نظراً لضعف الجهاز المناعي لديهم.
وكشفت الوزارة الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض وهم: الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 أعوام، والنساء الحوامل، والمصابون بالأمراض المزمنة مثل: السكري، وأمراض الصدر (الربو)، وأمراض القلب.
وأطلقت “الصحة” حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار: “اللحظة اللي ما تتمناها”، وتستهدف الفئات الأكثر تأثراً بها مثل: كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، والعاملين بالقطاع الصحي. وفق “أخبار 24”.