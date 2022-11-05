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جديد المحليات > أوصت بأخذ اللقاح.. “الصحة” تكشف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا الموسمية
05/11/2022   6:20 م

أوصت بأخذ اللقاح.. “الصحة” تكشف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا الموسمية

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أوصت وزارة الصحة، الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا الموسمية بأخذ اللقاح؛ نظراً لضعف الجهاز المناعي لديهم.

وكشفت الوزارة الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض وهم: الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 أعوام، والنساء الحوامل، والمصابون بالأمراض المزمنة مثل: السكري، وأمراض الصدر (الربو)، وأمراض القلب.

وأطلقت “الصحة” حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار: “اللحظة اللي ما تتمناها”، وتستهدف الفئات الأكثر تأثراً بها مثل: كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، والعاملين بالقطاع الصحي. وفق “أخبار 24”.

أوصت بأخذ اللقاح.. “الصحة” تكشف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا الموسمية

جديد المحليات
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