طالبة تبتكر نظارة تعليمية تعمل بالليزر تحل مشاكل الأخطاء اللغوية

روت الطالبة بالدراسات العليا بجامعة الملك خالد، سامية الشهري، قصة فوزها بالميدالية الذهبية عن ابتكار نظارة تعليمية بمعرض المرأة المخترعة الدولي بكوريا الجنوبية.
وأوضحت لـ”أخبار 24″ أن فكرة الابتكار تخدم طلاب المدارس والجامعات للتصحيح اللغوي والإملائي لأوراق الطلاب والطالبات مثل فكرة المدقق اللغوي في الأجهزة الرقمية.
وأضافت أن الابتكار يعمل من خلال نظارة ذكية مبرمجة للتصحيح الآلي للأخطاء، وترسل شعاع ليزر للكلمة الصحيحة للطالب، وجاء لحل مشكلة تؤرق الطلاب والمعلمين وهي الأخطاء اللغوية والإملائية.
وأشارت إلى أن الابتكار استغرق شهرين ووثق بالهيئة السعودية للملكية الفكرية وأصبح محمياً ببراءة الاختراع، وأنها وجدت الدعم من كل الجهات التي أتاحت للمرأة كل سبل التمكين، من الابتعاث والبحث العلمي.