مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يعلن فتح شباك تذاكر الدورة الثانية

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، فتح شبّاك التذاكر، للأفلام التي سيتم عرضها خلال الدورة الثانية للمهرجان المرتقبة خلال الفترة من 1- 10 ديسمبر المقبل.
ويقدم المهرجان الذي يقام تحت شعار “السينما كل شي”؛ نخبة من أفضل الإنتاجات السينمائية، من المملكة، والمنطقة العربية، بالإضافة إلى باقة مختارة من روائع السينما العالمية.
ويحتضن المهرجان هذا العام بصفته ملتقًى سينمائيًا وثقافيًا يتّسم بالجرأة والحداثة، عاشقي الأفلام ورواة القصص وخبراء صناعة السينما من جميع أنحاء العالم.
ودعا المهرجان، محبي وعشاق السينما للمشاركة في الاحتفاء بعالم السينما على مدى 10 أيام متواصلة، عن طريق اغتنام الفرصة والحصول على التذاكر وحجز مقاعد المشاهدة في صالات السينما، حيث سيتم عرض مجموعة من الأفلام الاستثنائية.وفق “أخبار 24”.
وأبان أن التذاكر لجميع الأفلام والمناسبات الخاصة تتوفر على الموقع الإلكتروني للمهرجان، وستتاح التذاكر لكل عروض الأفلام ومختلف فعاليات المهرجان على الموقع الإلكتروني للمهرجان اعتبارًا من 4 نوفمبر على الرابط، وسيفتح شباك التذاكر أيضًا في سينما فوكس “رد سي مول” في 17 نوفمبر.
وطرح المهرجان هذا العام الباقة الذهبية لعشاق الأفلام والتي تتضمن أربع تذاكر يوميًا تشمل عروض السجادة الحمراء في فندق ريتز كارلتون.
وأشار المهرجان إلى أن طلب الانتساب لا يزال مفتوحًا من خلال الرابط.