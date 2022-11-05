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جديد المحليات > مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة و”التعافي” وتسجيل وفاة واحدة
05/11/2022   6:19 م

مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة و”التعافي” وتسجيل وفاة واحدة

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أظهرت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم (السبت)، انخفاض الإصابات الجديدة ومعدل التعافي خلال الـ24 ساعة الماضية، وتسجيل حالة، وفاة واحدة.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 106 حالات إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 79 حالة عن المسجلة أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 823494 إصابة بالفيروس.
وأضافت أن معدل الـوفيات سجل ارتفاعاً طفيفاً، حيث تم تسجيل حالة وفـاة واحدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9417 حالة وفاة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضا، إذ سجلت 179 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 809725 حالة.وفق “أخبار 24”.

مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة و”التعافي” وتسجيل وفاة واحدة

جديد المحليات
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