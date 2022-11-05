“الداخلية”: ضبط أكثر من 16 ألف مخالف لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود

وأوضحت الوزارة أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة تجاوز 320 شخصًا، 43% منهم يمنيو الجنسية، 51% إثيوبيو الجنسية، و6% جنسيات أخرى.
وتم ضبط 69 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، و23 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
وأبانت أن من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة نحو 53 ألف وافد مخالف، وتم إحالة نحو 49 ألفا منهم لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2.1 ألف آخرين لاستكمال حجوزات سفرهم، مع ترحيل نحو 9 آلاف مخالف إلى بلدانهم.
وفق “أخبار 24”.