يضم 40 ورشة عمل.. انطلاق المؤتمر الخامس للمحاكاة الصحية غدًا

ينطلق غداً (الأحد) المؤتمر السعودي الخامس للمحاكاة الصحية، تحت شعار “محاكاة الرعاية الصحية إلى أبعد مدى”، بمدينة الرياض الرقمية، وبرعاية وزير الصحة فهد الجلاجل.
ويتضمن المؤتمر الذي يتعقد على مدى 5 أيام؛ 40 ورشة عمل تُقدم من مختصين في المحاكاة الصحية، و15 جلسة حوارية تشمل محاور المؤتمر الرئيسية، فيما يحتوي المؤتمر على مسارات تعليمية مختصة في مجال المحاكاة.
وتشمل ورش العمل، التدريب بالمحاكاة الصحية في الطب العسكري الميداني، وتعليم التمريض المرتكز على المحاكاة الصحية، إلى جانب التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في المحاكاة الصحية، والتعليم من خلال (المرضى المعياريين). وفق “أخبار 24”.
ويشهد المؤتمر مسابقات نوعية ومتخصصة، تتمثل في مسابقة الهاكاثون في مجال المحاكاة في الرعاية الصحية، ومسابقة المولاج من خلال قولبة ومحاكاة الإصابات والأمراض، وقصص النجاح للمبدعين ، كما يتضمن 160 ساعة تعليم طبي مستمر من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.