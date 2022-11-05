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جديد المحليات > “ملكية ينبع” تحصد جائزة التميز العالمية في إدارة المشاريع
05/11/2022   6:19 م

“ملكية ينبع” تحصد جائزة التميز العالمية في إدارة المشاريع

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أعلنت الهيئة الملكية بينبع أنها حققت جائزة التميز العالمية في إدارة المشاريع ، فئة أفضل مكتب إدارة مشاريع لعام 2022م وكذلك جائزة أفضل مشروع متميز لعام 2022م ، عن مركز الخدمات الحكومية الشامل لتطبيقه أفضل الممارسات العالمية.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عبد الهادي بن عبد الرحمن الجهني أن الهيئة الملكية تميزت منذ تأسيسها في تطبيق المفاهيم العالمية في إدارة المشاريع ابتداءً من التخطيط ومروراً بالتصميم ومن ثم تنفيذ المشروع وتسليمه.

وأوضح الجهني، أن الهيئة تميزت بتنوع مشاريعها من بنية تحتية ومبانٍ ومحطات طاقة ومحطات ضخ مياه ، مشيراً إلى أن هذا التنوع منح الهيئة الملكية خبرة كبيرة في مجال إدارة المشاريع. وفق “أخبار 24”.

“ملكية ينبع” تحصد جائزة التميز العالمية في إدارة المشاريع

جديد المحليات
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