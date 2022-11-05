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جديد المحليات > طقس اليوم.. عوالق ترابية في الرياض والقصيم وسحب رعدية بعدة مناطق
05/11/2022   6:19 م

طقس اليوم.. عوالق ترابية في الرياض والقصيم وسحب رعدية بعدة مناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير، أن تتأثر منطقتا الرياض والقصيم بالعوالق الترابية والأتربة المثارة والتي قد يمتد تأثيرها إلى منطقة حائل.

وأضاف أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، وكذلك على الأجزاء الشمالية والمنطقة الشرقية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (36 درجة بمكة المكرمة، و33 درجة بالمدينة المنورة، و28 درجة بالرياض، و30 درجة بالدمام، و35 درجة في جدة، و25 درجة في أبها).

طقس اليوم.. عوالق ترابية في الرياض والقصيم وسحب رعدية بعدة مناطق

جديد المحليات
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