بالمغارات والاحتفالات وواحة النخيل.. مشروع تطوير جبل القارة بالأحساء يرحب بزواره

أكد حيدر النويحل المدير التشغيلي لمشروع جبل القارة أن مشروع تطوير الجبل سيقدم خدمات عديدة للسائح ستضيف له أبعادًا تاريخية عميقة، بزيارة الجبل.
وأوضح لـ”أخبار 24” أن هناك قاعة في الجبل خُصصت لتقديم المعلومات التاريخية التي تهم السائح سواء عن الجبل الذي يعد أحد أهم المواقع المسجلة في اليونسكو أو عن الأحساء وتاريخها الممتد عبر 8 آلاف عام.
وأضاف النويحل أن من يزور الأحساء لا بد أن يتجه لجبل القارة التاريخي الذي يتضمن كهوفًا ومغارات تتميز ببرودتها صيفًا ودِفئها شتاء، ما أكسبه مكانةً سياحيةً مهمةً، وجعله مقصداً للسياح.
وبيّن أن هناك أجزاء في الجبل تحكي قصصًا تاريخية مهمة مثل مجلس الأمير بن جلوي، والمغارات العشر، كما يوجد مواقع للاحتفالات، ويستقبل الزوار طوال العام من السبت للجمعة من 8 صباحًا – 11 مساءً، وهناك مرشدون يشرحون كافة التفاصيل بلغات متعددة.
ولفت إلى أنه يجري الاستعداد لاستقبال الوفود التي تتجه لقطر لمشاهدة كأس العالم عبر الأحساء، بإعداد خطط وبرامج لهذا الحدث المهم سيعلن عنها قريبًا.
ويُعد جبل القارة من أبرز معالم الأحساء السياحية الطبيعية، بالقرب من الهفوف، وتحيط به واحةٌ من أشجار النخيل، ويتميز بألوانه المختلفة، وتكويناته الصخرية الرسوبية، وكأنها نُحِتَت على هيئة رؤوس الطيور والحيوانات، أو كأعمدة تحمي الجبل.
ويبلغ ارتفاع الجبل 75 متراً ويصل عدد أشجار النخيل في الواحة التي يطل عليها 3 ملايين، ويدخل ضِمن نطاق الناحية الشرقية لواحة الأحساء المدرجة في قائمة التراث الإنساني العالمي في اليونسكو عام 2018.