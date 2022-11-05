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جديد المحليات > ضبط معمل لإنتاج زيت “السمسم” داخل شقة سكنية بالرياض
05/11/2022   10:30 م

ضبط معمل لإنتاج زيت “السمسم” داخل شقة سكنية بالرياض

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أعلنت أمانة الرياض، عن ضبط معمل لإنتاج زيت السمسم، داخل شقة سكنية وسط الرياض، يستعمل أدوات بدائية وبيئة خالية من النظافة.

وأوضحت أنه تم مراقبة المعمل من جانب الأمانة وبمشاركة 14 جهة حكومية وخدمية، وتم ضبط المخالفين ومصادرة الأدوات المستخدمة.

وأغلقت أمانة الرياض الموقع، واستدعت المالك لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حياله.

ضبط معمل لإنتاج زيت “السمسم” داخل شقة سكنية بالرياض

جديد المحليات
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