ضبط معمل لإنتاج زيت “السمسم” داخل شقة سكنية بالرياض

أعلنت أمانة الرياض، عن ضبط معمل لإنتاج زيت السمسم، داخل شقة سكنية وسط الرياض، يستعمل أدوات بدائية وبيئة خالية من النظافة.
وأوضحت أنه تم مراقبة المعمل من جانب الأمانة وبمشاركة 14 جهة حكومية وخدمية، وتم ضبط المخالفين ومصادرة الأدوات المستخدمة.
وأغلقت أمانة الرياض الموقع، واستدعت المالك لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حياله.
أدوات بدائية وبيئة خالية من النظافة في معمل لإنتاج زيت السمسم داخل شقة سكنية وسط #الرياض..
مراقبونا وبمشاركة 14 جهة حكومية وخدمية ضبطوا المخالفين، صادروا الأدوات المستخدمة، أغلقوا الموقع، واستدعوا المالك لمواجهة الجزاء الرادع.. pic.twitter.com/k4nV1etwP0
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) November 5, 2022
وفق “أخبار 24”.