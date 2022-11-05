دشنت المديرية العامة للأمن العام، انطلاق وحدة الدراجات النارية بالإدارة العامة لدوريات الأمن بالرياض، والتي تهدف إلى سرعة مباشرة الحوادث الأمنية والوصول للمواقع والطرق المختلفة.
وقال مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، إن وحدة الدراجات النارية ستسهم في جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار، وتعزز حضور الدوريات الأمنية الميدانية على الطرق المزدحمة. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن الدراجات ستسهم أيضاً في مباشرة المهام اليومية بسرعة أعلى وتحقيق زمن استجابة أقل للبلاغات الأمنية الواردة من مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض، مشيراً إلى أن التدشين جاء بتوجيه من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود.
فيديو | تدشين وانطلاق الدراجات النارية لدوريات الأمن بمدينة الرياض. pic.twitter.com/bMsLjaHlLL
— الأمن العام (@security_gov) November 5, 2022