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جديد المحليات > منهم شخص ابتز فتاة.. “الأمن العام” يستعرض أبرز الجرائم المقبوض على مرتكبيها مؤخراً
05/11/2022   10:29 م

منهم شخص ابتز فتاة.. “الأمن العام” يستعرض أبرز الجرائم المقبوض على مرتكبيها مؤخراً

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تمكنت الجهات الأمنية في عدد من مناطق المملكة من القبض على مواطنين ومقيمين خلال الأيام القليلة الماضية؛ وذلك لتورطهم في جرائم مختلفة.

ونشر الأمن العام مقطع فيديو للمخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على 6 أشخاص ارتكبوا حـوادث جنـائية تمثلت في الترصد لعملاء المصارف والبنوك وسلبهم ما بحوزتهم من أموال، باستخدام مركبة مسروقة وأسلحة بيضاء وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة، وضبط بحوزتهم 65 ألف ريال.

وتمكن رجال الأمن من القبض على مواطنين بحوزتهما 2985 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي داخل مركبة يقودها أحدهما، و3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بحوزتهم 30 كلجم من مادة الحشيش المخدر داخل حقائب محمولة على ظهورهم. وفق “أخبار 24”.

كما أطيح بـ3 مواطنين الأول قام بابتزاز فتاة، أما الثاني ظهر عبر فيديو متداول محاولاً انتهاك حرمة مسكن مقيم بالدخول إليه، والأخير تحرش بامرأة.

منهم شخص ابتز فتاة.. “الأمن العام” يستعرض أبرز الجرائم المقبوض على مرتكبيها مؤخراً

جديد المحليات
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