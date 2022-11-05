استدامة الرياض: العاصمة بلا غبار في أكتوبر للعام الثالث.. و2020 شهد أقل درجة حرارة في 22 عامًا

استعرض حساب استدامة الرياض حالات الغبار التي هبت على مدينة الرياض خلال السنوات الخمس الماضية وعدد الأيام في كل سنة، إضافة إلى متوسط درجات الحرارة في 22 عاماً.
وأوضح أن شهر أكتوبر تميز هذا العامَ والعامين السابقين 2020 و2021 في مدينة الرياض بعدم هبوب غبار، فيما شهد عام 2018 ستة أيام غبار وعام 2019 يوماً واحداً، فيما شهد شهر سبتمبر الماضي يومين من الغبار.
مدة الغبار بالساعات
وأضاف أنه من حيث عدد الساعات التي هب فيها الغبار على العاصمة الرياض خلال السنوات الماضية فقد شهد عام 2018 690 ساعة غبار على مدى 98 يومًا، وعام 2019 407 ساعات على مدى 48 يوماً.
وبين أن عام 2020 شهد 315 ساعة غبار على العاصمة على مدى 39 يوماً، وعام 2021 353 ساعة على مدى 33 يوماً، وشهدت الأشهر التسعة الأولى من هذا العام حتى نهاية سبتمبر الماضي 658 ساعة على مدى 62 يوماً.
2020 شهد أقل متوسط لدرجة الحرارة
ولفت إلى أن متوسط درجات الحرارة في أكتوبر بالرياض خلال الـ22 سنة الماضية داخل المدينة كانت 28.7 درجة مئوية في عام 2000 و27.7 درجة مئوية في 2005، وارتفعت إلى 30.1 في 2010، و31.5 في 2011، و27.6 درجة في 2020 وهي أقل متوسط لدرجة الحرارة على مدار 22 عامًا، ثم 30.1 درجة العام الماضي 2021 و29.4 درجة مئوية في أكتوبر هذا العام 2022. وفق “أخبار 24”.
الدائري الجنوبي الأعلى حرارة في أكتوبر
ورصدت محطات جودة الهواء في مدينة الرياض أعلى درجة حرارة خلال شهر أكتوبر 2022م في طريق الدائري الجنوبي، وبلغت 38.4 درجة مئوية، وأقل درجة حرارة في الحائر وبلغت 14.4 درجة مئوية.