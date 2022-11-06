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رياضة > تدشين تطبيق “قدام” لتسهيل رحلة المشجع السعودي إلى مونديال قطر
06/11/2022   1:23 م

تدشين تطبيق “قدام” لتسهيل رحلة المشجع السعودي إلى مونديال قطر

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أعلن مجلس جمهور المنتخب السعودي، تدشين تطبيق “قدام” لتسهيل رحلة المشجع السعودي إلى قطر لحضور مباريات المنتخب في كأس العالم.

وأبان أن هذا التطبيق يساعد على حجز رحلات الطيران وحجز تذاكر مباريات المنتخب، إضافة إلى المشاركة في الفعاليات المصاحبة.

ويشارك المنتخب السعودي، في مونديال قطر 2022، في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين، وبولندا، والمكسيك، وتقام مباراة المنتخب الوطني الافتتاحية أمام الأرجنتين يوم 22 نوفمبر في الساعة الواحدة ظهرًا، فيما ستكون المباراة الثانية يوم 26 نوفمبر أمام بولندا عند الرابعة عصرًا، بينما مباراة المكسيك ستكون يوم 30 نوفمبر عند العاشرة مساء. وفق “أخبار 24”.

تدشين تطبيق “قدام” لتسهيل رحلة المشجع السعودي إلى مونديال قطر

رياضة
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