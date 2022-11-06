فهد المولد: ودية آيسلندا اختبار مهم لنا.. ونسعى لتقديم أداء مشرف

قال لاعب المنتخب الوطني، فهد المولد، إن فترة الإعداد كانت مهمة للفريق، واستفاد منها اللاعبون كثيرًا، وذلك قبل مواجهة آيسلندا الودية.
وتعد مواجهة منتخب آيسلندا اليوم الأحد رابع مواجهات الأخضر الودية في المرحلة الثالثة، بعدما خاض ثلاث مواجهات ماضية أمام منتخبات مقدونيا، ألبانيا، هندوراس.
وأضاف فهد المولد في تصريحات لقناة “SSC”، إنه يتوقع أن تكون مباراة آيسلندا قوية واختبارًا مهمًا للفريق، لافتًا إلى أنها مواجهة مهمة في البرنامج الإعدادي، وسيعمل اللاعبون على تقديم أداء مشرف للكرة السعودية. وفق “أخبار 24”.
وأشار لاعب الأخضر إلى أنه لم يتبق الكثير على المونديال، لذا لا بد أن يكون الرتم عاليًا في التدريبات، والاستعداد بشكل جيد لنهائيات كأس العالم.