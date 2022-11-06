بالفيديو.. رينارد يتحدث عن: موعد إعلان قائمة المونديال.. موقف المصابين.. وسبب اختيار زكريا هوساوي

تحدث المدير الفني للمنتخب الوطني، الفرنسي هيرفي رينارد، عن موعد إعلان القائمة المقرر أن تشارك في كأس العالم بقطر، موضحاً سبب استدعاء اللاعب الشاب زكريا هوساوي.
وقال رنيارد في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للمنتخب الوطني عبر تويتر:” بالأمس سلطان الغنام وناصر الدوسري التحقا بنا بعد نهاية فترة علاجهما، واليوم بدآ التمرين على الملعب مع مدرب اللياقة “.
وأضاف:” لدينا أسبوع واحد قبل إعلان قائمة اللاعبين المشاركة في كأس العالم 2022 بقطر، وسنرى استجابتهما وهل هم قادران على أن يكونا ضمن القائمة”.
وتابع: “صالح الشهري يأخذ بعض الراحة، ليس من الضروري أن نأخذ بعض المجازفة، سيبدأ اليوم تمرين الركض، لكن التمرين الكامل سيكون يوم (الإثنين)، لا شيء خطير ويجب أن نأخذ الحذر في كل شيء”.
وأكمل:” أول 3 مباريات لعبناها كانت لرؤية الكثير من اللاعبين، استطعنا التعامل وإدارة مباراتين بخصوص توزيع دقائق اللعب بين اللاعبين، البعض لعب 90 دقيقة والبعض الآخر لعب 30 دقيقة”.
وواصل:” لدينا 16 لاعباً للمشاركة في مباراة الغد أمام أيسلندا، وما زال لدينا عدد من اللاعبين في الاحتياط، الآن نحن نبدأ في الأمور المهمة؛ لذلك يجب أن نكون مركزين في الإعداد التكتيكي”.
وأوضح: “أجريت عملية قبل شهر من الآن ، بالتحديد في الخامس من أكتوبر، وأنا الآن بصحة مثالية وأستطيع الركض حالياً، وذهني صافٍ للمعسكر قبل الأيام القليلة من هذه البطولة المهمة والمثيرة”. وفق “أخبار 24”.
وأشار:” لقد رأيت الكثير من المباريات المحلية، من أكثر من 3 سنوات وحتى الآن، وكنت في المدرجات خلال كأس العرب الأخيرة في قطر.
واستطرد: “الفريق كان تحت 23 عاماً، وقمت باستدعاء زكريا هوساوي؛ لأنه لاعب يملك شخصية قوية أثارت اهتمامي، لم أقل إن زكريا سيكون متواجداً في كأس العالم، إنه يستجيب بشكل جيد ويملك المهارة، وجيد في الدفاع أيضاً”.
وأتم: “أقول للجمهور كأس العالم مشاركة مختلفة ولن نستحوذ على الكرة 70% من وقت المباراة، وحسابات المباريات ستكون مختلفة، ويجب أن نكون أقوياء دفاعياً وبعدها سنحصل على أفضل النتائج”.
” @Herve_Renard_HR ” يتحدث للجمهور 🎙
عن مواجهة منتخب آيسلندا، وحالة اللاعبين البدنية، واستدعاء زكريا، وعن خروجه الاعلامي في الفترة الماضية ⬇ pic.twitter.com/SoXE33Q5na
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 5, 2022