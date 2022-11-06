إصابة سلمان الفرج خلال ودية آيسلندا

تلقى المنتخب السعودي صدمة قوية قبل أيام من خوض غمار منافسات كأس العالم “قطر 2022”.
وتعرض قائد المنتخب السعودي “سلمان الفرج” لإصابة قوية خلال مباراة “الأخضر” أمام آيسلندا والمقامة حاليًا ضمن استعدادات المنتخب لكأس العالم.
وبسبب الخشونة الزائدة من أحد لاعبي آيسلندا تعرض الفرج لإصابة قوية في الكتف أجبرته على الخروج ليحل بدلًا منه اللاعب أيمن يحيى.
سلمان الفرج يغادر الملعب متأثرًا بالإصابة#السعودية_ايسلندا#SSC pic.twitter.com/7c4CyorqJr
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 6, 2022
وفق “أخبار 24”.