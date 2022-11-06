نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > إصابة سلمان الفرج خلال ودية آيسلندا
06/11/2022   4:50 م

إصابة سلمان الفرج خلال ودية آيسلندا

+ = -
742

تلقى المنتخب السعودي صدمة قوية قبل أيام من خوض غمار منافسات كأس العالم “قطر 2022”.

وتعرض قائد المنتخب السعودي “سلمان الفرج” لإصابة قوية خلال مباراة “الأخضر” أمام آيسلندا والمقامة حاليًا ضمن استعدادات المنتخب لكأس العالم.

وبسبب الخشونة الزائدة من أحد لاعبي آيسلندا تعرض الفرج لإصابة قوية في الكتف أجبرته على الخروج ليحل بدلًا منه اللاعب أيمن يحيى.

وفق “أخبار 24”.

إصابة سلمان الفرج خلال ودية آيسلندا

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885235310.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.