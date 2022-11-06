الجاسر والحقيل يلتقيان بوفد كوري جنوبي لعقد شراكات استثمارية بين الجانبين

التقى وفد من كوريا الجنوبية بعدد من الوزراء والمسؤولين في المملكة، في إطار عقد شراكات استثمارية بين الجانبين.
ورحب وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، بوزير الأراضي والبنية التحتية والنقل بكوريا الجنوبية وون هي ريونغ والوفد المرافق له، ومجموعة من المستثمرين في القطاع الخاص في الجانب الكوري.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال النقل والخدمات اللوجستية، ومناقشة عدد من فرص الشراكات الاستثمارية؛ بما يسهم في تطوير البنى التحتية واستغلال التقنيات الحديثة في قطاع النقل بين البلدين.
وقدمت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عرضاً مرئياً عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وما تتضمنه من فرص ومبادرات وبرامج ومشروعات كبرى تسهم في ترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزاً لوجستياً عالمياً يربط قارات العالم الثلاث.
ومن جانبه، استعرض الوفد الكوري مشروعاته ومراحل التطور التي حُقِّقت في مجال النقل، وقدمت مجموعة من الشركات الكورية عروضاً عن دورها في الهندسة والإنشاءات، والبناء الذكي، والتنقل، والمدن الذكية، وتقنية المعلومات والاتصالات. وفق “أخبار 24”.
وفي السياق ذاته، استقبل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل الوفد الكوري، واستعرض الجانبان عُمق العلاقة التي تجمع البلدين وامتدادها التاريخي وأثرها الإيجابي، خاصة في جانب خدمات المُدن والبنى التحتية، وتعزيز التعاون السعودي الكوري الجنوبي في مجال المدن الذكية والإسكان، وسبل تطوير القطاع الإسكاني.