وزير الموارد البشرية: وصول منظمات القطاع غير الربحي في المملكة إلى 3700 منظمة

كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، اليوم (الأحد)، عن عدد منظمات القطاع غير الربحي في المملكة.
وأوضح الراجحي، خلال لقائه اليوم بعدد من قيادات القطاع غير الربحي بمنطقة الرياض في مركز الملك سلمان الاجتماعي، أن هذه المنظمات وصلت إلى 3695 منظمة بنسبة 165%، وبلغت نسبة الحوكمة في القطاع 80%، وتنامي الجمعيات المتخصصة 67%.
وقال إن عدد المتطوعين وصل إلى 484 ألف متطوع، مؤكداً تحقيق مستهدف 2030 في عام 2025 بالوصول إلى مليون متطوع. وفق “أخبار 24”.
وعقد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقاءً مفتوحاً مع قيادات القطاع غير الربحي بمنطقة الرياض، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والمهتمين بالشأن الاجتماعي في المنطقة.