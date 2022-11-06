المملكة تستضيف الاجتماع الرابع للجنة الوزارة لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون الخليجي

تستضيف المملكة غدًا (الاثنين)، الاجتماع الرابع للجنة الوزارية التحضيرية الدائمة لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة الرياض، برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم.
ويشهد الاجتماعُ مشاركةَ أعضاء اللجنة الوزارية التحضيرية الدائمة لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويناقش العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالين الاقتصادي والتنموي، أبرزها مشاريع الوحدة الاقتصادية الخليجية التي تُشرف عليها هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.
ويستعرض مخرجات المسح الإحصائي حول قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك، وأهم مؤشرات التطورات الاقتصادية في دول مجلس التعاون. وفق “أخبار 24”.