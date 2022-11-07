بالصور.. محافظ الخرج يستقبل قادة القطاعات العسكرية والأمنية ومديري الإدارات الحكومية

أستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج اليوم الأحد ١٤٤٤/٤/١٢هـ بديوان المحافظة قادة القطاعات العسكرية والأمنية ، ومدراء الإدارات ورؤساء المراكز بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه محافظا للخرج ، وهنئ المسؤولين سموه بهذه المناسبة .
بعد ذلك القئ سموه كلمة أعرب فيها عن خالص الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على الثقة الملكية ، كما قدم الشكر لسمو وزير الداخلية حفظه الله.
وأعرب عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية سائلا الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن القيادة وان يوفقه لكل ما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن .
وأضاف سموه أننا سنعمل بمشيئة الله في تحقيق التنمية في المحافظة ، لتواكب رؤية المملكة 2030 في شتى المجالات . وتطلع سموه لتطوير محافظة الخرج وتنميتها لتكون عصرية لساكنيها تحت توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض وسمو نائبه ـــ حفظهما الله ـــ .
واختتم سموه كلمته بأن الوطن غالي على الجميع ونعمل في بنائه وتطويره وحمايته وتلاحمه وترابطه ..مؤكدا بأن أبوابنا مفتوحة للجميع ونرحب بالمقترحات الهادفة والعمل يداً واحدة. سائلاً الله أن يحفظ القيادة الرشيدة ويديم علينا نعمة الأمن والرخاء.