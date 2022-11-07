حمدالله: أنا مرتاح في السعودية.. وخسرت الدوري مع الاتحاد بسبب التوقف

قال محترف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، اللاعب المغربي، عبدالرزاق حمدالله، إنه يشعر بالراحة خلال الـ 5 سنوات التي قضاها داخل المملكة، بعيدًا عن التنافس بين الأندية التي يلعب لها.
وقال حمدالله، في تصريحات عبر برنامج “أكشن مع وليد”: “بدون انتقاد الجمهور فلن أتطور وأعتبرها دافعًا، وهناك مَن ينتقدك لأنه يحبك أو ينتقدك لأجل فريقه، وبإذن الله نحقق شيئًا مع الاتحاد”.
وأوضح “حمدالله”: “خسرنا الدوري بسبب توقف الدوري الذي أضاع مستوانا ثم خسارة من الهلال، وفي لقاء الطائي أنا ورومارينيو شاركنا ودرجة حرارتنا 41، وكان غياب كريم الأحمدي مؤثرًا جدًا على الفريق”. وفق “أخبار 24”.