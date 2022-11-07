“فهد الطبية” توضح أسباب الإصابة بمتلازمة انحلال الدم اليوريمي وطرق الوقاية

أوضحت مدينة الملك فهد الطبية، أن متلازمة انحلال الدم اليوريمي، تحدث عند التهاب وتلف الأوعية الدموية الصغيرة في الكليتين، وتؤدي إلى تكون جلطات تعمل على انسداد في جهاز الترشيح، ما يؤدي للفشل الكلوي المزمن.
وأبانت المدينة الطبية، أن أسباب الإصابة ترجع إلى عدة أسباب، منها، حدوث عدوى بكتيرية في الجهاز الهضمي، نقص المناعة أو الإصابة بالسرطان، وأيضا تناول بعض الأدوية المثبطة للمناعة، أو حدوث طفرات جينية، لافتة إلى أن التدخل المبكر يؤدي للشفاء وخاصة في الأطفال.
وأشارت إلى أن من طرق الوقاية، الابتعاد عن منتجات الألبان أو العصائر غير “المبسترة”، والاهتمام بنظافة اليدين، وفصل الطعام “النيئ” عن المطبوخ، مع التأكد من طهي اللحوم جيدًا، بالإضافة لتجنب السباحة في الأماكن العامة. وفق “أخبار 24”.