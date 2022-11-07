مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الوفيات والإصابات الجديدة وانخفاض الحالات الحرجة

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم (الإثنين)، ارتفاع الإصابات الجديدة ومعدل التعافي والوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وانخفاض الحالات الحرجة.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 210 حالات إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 80 حالة عن المسجلة أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 823834 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضا، إذ سجلت 305 حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 810266 حالة.
وأشارت إلى ارتفاع معدل الـوفيات، حيث تم تسجيل 3 حالات وفـاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9421 حالة وفاة.وفق “أخبار 24”.
ونبهت إلى تسجيل انخفاض في منحنى الحالات الحرجة بخروج حالتين جديدتين من العناية المركزة، لينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 75 حالة.