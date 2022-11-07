فريق بحثي بـ”التخصصي” يكتشف جيناً جديداً مسبباً سرطان الغدة الدرقية

اكتشف فريق بحثي من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث جيناً جديداً مسبباً سرطان الغدة الدرقية، وهو الجين “فومارات هيدراتاز”.
وجاء هذا الاكتشاف بعد سلسلة من التقييمات والدراسات لحالة امرأة تبلغ من العمر 43 عاماً عانت كتلة متنامية في الرقبة، أثبتت الفحوص المخبرية وفحص الأنسجة أنها نوع من سرطان الغدة الدرقية غير المتميز.
ووجد الفريق أن المريضة خضعت لعملية استئصال الكلية اليمنى لأسباب غير واضحة، كما عانت المريضة أوراماً أخرى في الغدة الكظرية والرحم، واشتبه الفريق البحثي في وجود سبب وراثي لتلك الأورام.
ووجد الفريق بقيادة استشاري الغدد الصماء والهرمونات، علي سعيد الزهراني، أن جين “فومارات هيدراتاز” هو السبب في نشوء سرطان الغدة الدرقية في هذه الحالة كاكتشاف جديد لم يسبق نشره أو معرفته من قبل، وسيسهم في إثراء المعرفة في مجال أسباب مرض سرطان الغدة الدرقية، مما يمهد الطريق لتطوير طرق جديدة للتشخيص والعلاج. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الدراسة نُشرت في شهر سبتمبر في المجلة المرموقة لعلم الغدد الصماء والهرمونات (JCEM)، ولأهمية هذا الاكتشاف فقد اختارته المجلة العلمية المشهورة كبحث الأسبوع لتسليط الضوء على أهميته.