طرح أكثر من ألفي وحدة سكينة جديدة في مشروع “سدرة” بالرياض

طرحت شركة روشن للتطوير العقاري، اليوم (الإثنين)، أكثر من ألفي وحدة سكنية للبيع من المرحلة الثانية من مشروعها الأول في الرياض.
ويتميز مشروع “سدرة” بتصاميم تمزج التقنيات المتطورة بطابع تراثي، وشبكة من المساحات الخضراء والمفتوحة وبيئة معيشية مع شوارع صديقة للمشاة وأطر عمل طويلة الأجل للصيانة والإدارة.
وتعزز الشركة مبدأ الاستدامة من خلال زراعة الأشجار، وتوفير مسارات مخصصة للمشاة ومرتبطة مع شبكة من المسارات والمساحات الخضراء، وتوفير تخفيض بنسبة 18% بالمتوسط في تكاليف الطاقة مقارنة بالوحدات المشابهة، بجانب انخفاض تكلفة المياه بنسبة 17%.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الشركة أعلنت مؤخرا إطلاق مشروع العروس بجدة لطرح أكثر من 18 ألف وحدة سكنية جديدة، كما تطور مجتمعات أخرى متكاملة بالكامل في تسع مدن في أربع مناطق، وهي الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، وعسير.