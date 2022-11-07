“الحبوب” تعلن انتهاء موسم شراء القمح المحلي بقيمة 934 مليون ريال

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب انتهاء موسم شراء القمح المحلي للموسم الجاري 2022، وذلك بتوريد صافي كمية تجاوزت 538 ألف طن بانخفاض 6.5% عن الموسم الماضي، وبقيمة بلغت نحو 934 مليون ريال، بارتفاع 20% عن الموسم الماضي، نتيجة زيادة سعر شراء القمح المحلي 1700 ريال للطن.
وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن المؤسسة انتهت من صرف كافة مستحقات المزارعين، خلال فترة لم تتجاوز أسبوعين من تاريخ إقفال الموسم يوم 27 أكتوبر 2022م، نتيجة للأتمتة الكاملة للإجراءات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” بداية من حجز مواعيد التوريد واختيار فرع التوريد التابع للمؤسسة حتى الانتهاء من التوريد وإغلاق الحساب وإيداع المستحقات المالية في حسابات المزارعين.
وأشار الفارس إلى أن القمح المحلي يعد واحدًا من 3 مصادر تعتمد عليها المؤسسة في تأمين احتياجات المملكة من القمح إلى جانب حصة المستثمرين السعوديين في الخارج والمخصص لهم 20% من استهلاك المملكة السنوي من القمح، إضافة إلى المناقصات العالمية التي تطرحها المؤسسة .
وبلغ إجمالي عدد المزارعين الذين قاموا بالتوريد هذا الموسم نحو 1764 مزارعًا من إجمالي 2945 مزارعًا مسجلاً بالمنصة وبنسبة 60%، وعدد المزارعين الأفراد الذين قاموا بالتوريد 1664 مزارعًا، فيما بلغ عدد المزارعين المتعاقدين مع الشركات الزراعية المسجلة 100 مزارع قاموا بالتوريد.
وجاءت منطقة تبوك في مقدمة مناطق المملكة توريدًا للقمح المحلي بصافي كمية تجاوزت 157 ألف طن، ثم منطقة الجوف بصافي كمية 135.8 ألف طن، وتلتها منطقة القصيم بصافي كمية نحو 108 آلاف طن ثم منطقة حائل بصافي كمية 61.5 ألف طن.
وفق “أخبار 24”.