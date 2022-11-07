“النيابة العامة”: إيقاف تشكيل إجرامي مكون من مواطنين ووافدين بتهمة تزييف النقود

أعلنت النيابة العامة، اليوم (الإثنين)، إيقاف تشكيل إجرامي بتهمة تزييف النقود، تمهيداً لاستكمال الإجراءات لإحالتهم إلى المحكمة المختصة.
وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية باشرت التحقيق مع التشكيل العصابي المكون من مواطنين و4 وافدين من جنسيات عربية، بتهمة تزييف النقود، وإعداد وكر مخصص ومزود بآلات إلكترونية لطباعة العملات الورقية.
ونوه المصدر على أن الجناة يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 سنة، بجانب غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، طبقاً للمادة الثانية من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود. وفق “أخبار 24”.
وشدد المصدر على أن هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والموجبة لعقوبات مشددة، مؤكدا أن النيابة العامة ماضية في حماية التعاملات المالية النقدية من كل أشكال الجناية، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة بحق كل من تسول له نفسه المساس بالأمان المالي النقدي والاقتصاد الوطني.