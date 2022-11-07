“الداخلية” تتوعد ناقل تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية وناشرها بغرامة 20 ألف ريال

جددت وزارة الداخلية التحذير من نقل تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية ونشرها بالمخالفة لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.
وأضافت أنه يتم فرض غرامة مقدارها 20 ألف ريال على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام، أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.
يذكر أن نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، حدد الأماكن والجهات التي ستكون ملزمة باستخدام كاميرات المراقبة الأمنية، وكذلك الأماكن التي سيحظر وضع هذه الكاميرات فيها. وفق “أخبار 24”.