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جديد المحليات > ولي العهد يعقد عدداً من اللقاءات على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
07/11/2022   10:27 م

ولي العهد يعقد عدداً من اللقاءات على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

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التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مركز المؤتمرات الدولي في شرم الشيخ، اليوم (الاثنين)، بعدد من القادة والمسؤولين على  هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وعقد ولي العهد لقاءات مع كل من، رئيس جمهورية العراق الدكتور عبداللطيف رشيد، وولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، ورئيسة وزراء تونس نجلاء بودن، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، وفق “أخبار 24”.

وجرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية، وبحث أوجه التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

ولي العهد يعقد عدداً من اللقاءات على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

جديد المحليات
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