ولي العهد يعقد عدداً من اللقاءات على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مركز المؤتمرات الدولي في شرم الشيخ، اليوم (الاثنين)، بعدد من القادة والمسؤولين على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
وعقد ولي العهد لقاءات مع كل من، رئيس جمهورية العراق الدكتور عبداللطيف رشيد، وولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، ورئيسة وزراء تونس نجلاء بودن، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، وفق “أخبار 24”.
وجرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية، وبحث أوجه التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
#ولي_العهد يلتقي رئيس جمهورية #العراق#مبادرة_الشرق_الأوسط_الأخضر#محمد_بن_سلمان_في_شرم_الشيخhttps://t.co/lpYpHTovpd pic.twitter.com/qZlHAOO9kR
— أخبار 24 (@Akhbaar24) November 7, 2022
#ولي_العهد يلتقي ولي عهد دولة #الكويت#مبادرة_الشرق_الأوسط_الأخضر#محمد_بن_سلمان_في_شرم_الشيخhttps://t.co/jNMAJ8AktN pic.twitter.com/xHqBG5HGJD
— أخبار 24 (@Akhbaar24) November 7, 2022
#ولي_العهد يلتقي رئيس وزراء جمهورية #باكستان #مبادرة_الشرق_الأوسط_الأخضر#محمد_بن_سلمان_في_شرم_الشيخhttps://t.co/WWbvJ1S0C1 pic.twitter.com/XXlp3Mb01d
— أخبار 24 (@Akhbaar24) November 7, 2022
#ولي_العهد يلتقي رئيسة الوزراء التونسية#مبادرة_الشرق_الأوسط_الأخضر#محمد_بن_سلمان_في_شرم_الشيخhttps://t.co/V5iGm7j801 pic.twitter.com/lKm3uxOA8F
— أخبار 24 (@Akhbaar24) November 7, 2022
#ولي_العهد يلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية #السودان، ويستعرضان آفاق التعاون المشترك بين البلدين#مبادرة_الشرق_الأوسط_الأخضر#محمد_بن_سلمان_في_شرم_الشيخhttps://t.co/4QOwuKlZUA pic.twitter.com/Ve4I3P0mfr
— أخبار 24 (@Akhbaar24) November 7, 2022