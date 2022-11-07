“أمانة الرياض” تتيح 12 فرصة استثمارية للقطاع الخاص في مصانع الخرسانة الجاهزة

أتاحت أمانة منطقة الرياض 12 فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص، في نشاط مصانع الخرسانة الجاهزة في مخطط رماح بمدة عقود تصل إلى 20 عامًا.
وأوضحت الأمانة أن الفرص الاستثمارية التي يستمر التقديم لها حتى 16 نوفمبر الجاري تتراوح مساحاتها ما بين 4,900 و48,130 م2، وتتطلع خلالها إلى تحفيز دور القطاع الخاص في تنمية اقتصاديات المدينة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لسكان الرياض وزوّارها.
وأشارت إلى أن الفرص الاستثمارية ستسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير المدينة، إلى جانب إسهاماته في تنمية اقتصاد العاصمة، بما يتماشى مع الخطط الوطنية في المجالات الاستثمارية.
وفق “أخبار 24”.