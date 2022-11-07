يتيح للزوار مشاهدة مستقبل الحياة الحضرية.. انطلاق معرض نيوم لتصاميم مدينة “ذا لاين”

انطلقت أمس (الأحد) النسخة الثالثة من معرض نيوم لتصاميم مدينة المستقبل “ذا لاين” والذي يقام في بينالي الدرعية ويستمر حتى نهاية أبريل 2023، ويستعرض التصاميم الخاصة بمدينة نيوم.
ويتيح المعرض للزوار فرصة مشاهدة مستقبل الحياة الحضرية عبر النماذج المعمارية، التي تعرف بتصاميم المدينة، وإمكاناتها المعمارية بمناطق المعرض المتنوعة، والتعرف على منطقة نيوم وذا لاين، والمرسى البحري المخفي.
ويستعرض تصاميم المعيشة، ومنطقة النباتات التي تحتوي على نحو 224 نوعًا، فيما يتضمن معرض نيوم لتصاميم مدينة المستقبل “ذا لاين” تصاميم تفصيلية، وعروضاً معمارية وهندسية للمدينة المبتكرة، حيث تمتاز تصاميم المدينة بمقومات فريدة تجعلها نموذجاً عالمياً لما يجب أن تكون عليه مدن المستقبل.
وفق “أخبار 24”.