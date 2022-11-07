“الإسكان” و”جامعة الملك سعود” تنفذان برنامج دبلوم في التخطيط والتصميم الحضري

أبرمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وجامعة الملك سعود، اليوم (الإثنين)، عقد تنفيذ برنامج الدبلوم العالي في التخطيط والتصميم الحضري لموظفي الوزارة وأمانات المناطق والبلديات التابعة لها.
وستسهم الاتفاقية في تنمية مهارات موظفي الوزارة والأمانات والبلديات التابعة لها من خلال الاستعانة بالخبرات المحلية والدولية للتطوير والتدريب والتأهيل، مع عدد من الجهات المحلية والعالمية في مجال التخطيط والتصميم الحضري.
وستعمل إدارة البرنامج على تقديم وتصميم تطبيقات عملية وميدانية لتنفيذ مقررات الدبلوم العالي في التخطيط والتصميم الحضري، وإقامة دورات تدريبية لتطوير مهارات العاملين في مجال المشهد الحضري ودعم كوادر الوزارة علميًا ومهنيًا. وفق “أخبار 24”.
وجرى توقيع الاتفاقية برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل ورئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، ومثل الوزارة في التوقيع رئيس قطاع الخدمات المساندة عمر المحاسن، والجامعة عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية الدكتور عبدالله الثابت.