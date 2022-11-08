نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > فيديو تاريخي للملك فهد والملك سلمان خلال افتتاح مسجد قباء بعد توسعته
08/11/2022   7:14 ص

فيديو تاريخي للملك فهد والملك سلمان خلال افتتاح مسجد قباء بعد توسعته

+ = -
937

نشر الحساب الرسمي لمؤسسة الملك فهد، مقطع فيديو تاريخي لمراسم إعادة افتتاح مسجد قباء عام 1986 م، بحضور الملك فهد وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأظهر الفيديو، الملك فهد وهو يتفقد برفقة الملك سلمان بن عبدالعزيز وعدد من الأمراء والمسؤولين، المسجد بعد الانتهاء من مشروع إعادة بنائه وتوسعته.

وفق “أخبار 24”.

فيديو تاريخي للملك فهد والملك سلمان خلال افتتاح مسجد قباء بعد توسعته

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885235543.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.