فيديو تاريخي للملك فهد والملك سلمان خلال افتتاح مسجد قباء بعد توسعته

نشر الحساب الرسمي لمؤسسة الملك فهد، مقطع فيديو تاريخي لمراسم إعادة افتتاح مسجد قباء عام 1986 م، بحضور الملك فهد وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأظهر الفيديو، الملك فهد وهو يتفقد برفقة الملك سلمان بن عبدالعزيز وعدد من الأمراء والمسؤولين، المسجد بعد الانتهاء من مشروع إعادة بنائه وتوسعته.
من مناقب #الملك_فهد_بن_عبدالعزيز (رحمه الله) اهتمامه بالمساجد، فقد أمر بتجديد وتوسعة مسجد قباء وهو أول مسجد بني في الإسلام، وحضر إعادة افتتاحه عام 1986م وبرفقته أخيه الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله) وعدد من الأمراء والمسؤولين.#الفهد_روح_القيادة pic.twitter.com/cxWKPJipfT
— الملك فهد بن عبدالعزيز (@kfahadalsaud) November 7, 2022
وفق “أخبار 24”.