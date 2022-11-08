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جديد المحليات > بالصور.. فنانون سعوديون يشاركون بأعمالهم في مزاد خيري لمبادرة “الرياض آرت الخيرية”
08/11/2022   7:14 ص

بالصور.. فنانون سعوديون يشاركون بأعمالهم في مزاد خيري لمبادرة “الرياض آرت الخيرية”

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ينظم احتفال “نور الرياض 2022″، مزاداً فنياً خيرياً بالتعاون مع 4 جمعيات خيرية وهي: (جمعية النهضة، وجمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة، والجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، وفريق التأهيل الدولي).

ومن المقرر أن تذهب جميع أرباح المزاد لدعم البرامج الفنية للجمعيات الخيرية ضمن مبادرة “الرياض آرت الخيرية”.

ويتضمن العرض أعمالاً فنية لأربعة فنانين سعوديين مشاركين في نور الرياض، وهم: (أحمد ماطر، ومعاذ العوفي، وسعد الهويدي، وراشد العشعشي)، واستلهم الفنانون أفكارهم للأعمال بالتعاون مع مشاركين من الجمعيات الخيرية لصناعة 8 أعمال فنية في شهر أكتوبر الماضي. وفق “أخبار 24”.

جدير بالذكر أنه سيتم طرح الأعمال الفنية للبيع في مزاد افتراضي على منصة “Atrum” بتاريخ 14 و15 نوفمبر، واستكمال عرض الأعمال الفنية المتبقية في حي جاكس طوال فترة الاحتفال حتى تاريخ 19 نوفمبر.

مشاركات الفنانين السعوديين

مشاركات الفنانين السعوديين

مشاركات الفنانين السعوديين

مشاركات الفنانين السعوديين

مشاركات الفنانين السعوديين

مشاركات الفنانين السعوديين

مشاركات الفنانين السعوديين

مشاركات الفنانين السعوديين

بالصور.. فنانون سعوديون يشاركون بأعمالهم في مزاد خيري لمبادرة “الرياض آرت الخيرية”

جديد المحليات
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