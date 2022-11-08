"الجمارك" تعلن إقامة مزاد علني لبيع "سيارات" في جمرك الرقعي

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إقامة مزاد علني لبيع “سيارات” في جمرك الرقعي يوم الإثنين الموافق 21 نوفمبر 2022م.
وأوضحت الهيئة أنه يشترط لدخول المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة، كما أنه يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.
كما تضمنت الشروط دفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%، لافتة إلى أن المشاركة في مزاد “سيارات التشليح” تقتصر فقط على حاملي رخصة العمل في مجال “تشليح السيارات”.
وأضافت أنه يجب على المشتري إخراج السيارات المبيعة خلال 3 أيام للسيارات برسم الوارد و10 أيام للسيارات برسم الصادر، مشيرة إلى أنه سيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.
وفق “أخبار 24”.