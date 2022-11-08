رئيس وزراء باكستان: حريصون على العمل مع السعودية لمعالجة قضية المناخ

قال رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، إن بلاده حريصة على العمل مع المملكة لمعالجة قضية المناخ.
وأشاد “شريف” بلقائه مع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة المناخ المنعقدة في مصر “COP 27”.
وأضاف أن مبادرة الشرق الأوسط الخضراء هي مبادرة رائدة لاستعادة النظام البيئي، متطلعا للعمل مع المملكة لمعالجة قضية المناخ.
يذكر أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، افتتح يوم أمس (الإثنين)، قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة في شرم الشيخ في مصر.
In my meeting with HRH Crown Prince Mohammed Bin Salman on the sidelines of #COP27, we built on our earlier discussions. Middle East Green Initative is pioneering ecosystem restoration initiative under his dynamic leadership. 🇵🇰 is keen to work with 🇸🇦 to address issue of climate
— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) November 8, 2022
وفق “أخبار 24”.