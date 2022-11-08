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جديد المحليات > رئيس وزراء باكستان: حريصون على العمل مع السعودية لمعالجة قضية المناخ
08/11/2022   3:54 م

رئيس وزراء باكستان: حريصون على العمل مع السعودية لمعالجة قضية المناخ

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قال رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، إن بلاده حريصة على العمل مع المملكة لمعالجة قضية المناخ.

وأشاد “شريف” بلقائه مع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة المناخ المنعقدة في مصر “COP 27”.

وأضاف أن مبادرة الشرق الأوسط الخضراء هي مبادرة رائدة لاستعادة النظام البيئي، متطلعا للعمل مع المملكة لمعالجة قضية المناخ.

يذكر أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، افتتح يوم أمس (الإثنين)، قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة في شرم الشيخ في مصر.

وفق “أخبار 24”.

رئيس وزراء باكستان: حريصون على العمل مع السعودية لمعالجة قضية المناخ

جديد المحليات
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