دشّن أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عياف، منصة “ناقلات” الإلكترونية لرصد ومتابعة حركة الشاحنات التي تنقل مخلفات البناء والهدم من المواقع الإنشائية حتى تفريغها في المرادم المخصصة، وذلك بهدف تحقيق مستهدفات التنمية الحضرية.
وأكّد الأمير فيصل بن عياف أن تدشين هذه المنصة يأتي انطلاقا من استراتيجية الأمانة في التحول الرقمي في جميع خدماتها، منوهاً بأن إطلاق هذه المنصة سيسهم في ضبط عملية تتبع الشاحنات والحد من رمي المخلفات بشكل عشوائي وتنظيم عمل المعدات داخل الرياض.
وستسهم منصة “ناقلات” في تحسين جودة حياة السكان، إلى جانب أهمية دورها في تلبية احتياجات النمو العمراني المتزايد في العاصمة.
ويحتوي نظام المنصة على أيقونات ونوافذ للمستخدم تقدم خدمات ذكية تعمل على تيسير تنظيم الحملات المشتركة التي تنفذها الأمانة بالتعاون مع شركائها لمتابعة المخالفين.
وفق “أخبار 24”.