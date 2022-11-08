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جديد المحليات > وزير “الموارد البشرية” يبحث مع وزير العمل السريلانكي مجالات التعاون المشترك
08/11/2022   4:10 م

وزير “الموارد البشرية” يبحث مع وزير العمل السريلانكي مجالات التعاون المشترك

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عقد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بمكتبه في ديوان الوزارة اليوم اجتماعاً مع وزير العمل والتوظيف الخارجي في سريلانكا السيد مانوشا نانا ياكارا والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء مستجدات العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية في مجال التعاون العمالي المشترك، كما تم استعراض جهود المملكة في قطاع العمل، وأبرز السياسات والأنظمة التي تعزز العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.

وفي ذات السياق عقد معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين اجتماعاً مع السيد مانوشا نانا ياكارا، بحضور المختصين من الجانبين، وتم خلال الاجتماع استعراض استراتيجية سوق العمل وسياسات سوق العمل المعنية، بالإضافة إلى عدد من البرامج والمبادرات ذات العلاقة بتنظيم القطاع، وجهود الوزارة في مجال حماية حقوق العمالة. وفق “أخبار 24”.

وزير “الموارد البشرية” يبحث مع وزير العمل السريلانكي مجالات التعاون المشترك

جديد المحليات
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