“الأرصاد”: هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة اعتبارًا من بعد غد

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، اعتبارًا من بعد غد (الخميس) إلى يوم الإثنين المقبل.
وأكد المركز أن الفرصة ستتهيأ حينها لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، وقد يصاحب ذلك تساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة وتدني الرؤية الأفقية.
وتوقع المركز أن يزداد هطول الأمطار من الجمعة إلى الإثنين، وقد تصل إلى أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق حائل، ويشمل ذلك حائل، بقعاء، الغزالة، الشنان ومعظم محافظات المنطقة.
وأضاف أن المناطق الأخرى التي ستشهد هطول الأمطار هي المدينة المنورة، والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية ومكة المكرمة، وتحديدا المهد، وادي الفرع، الحناكية، خيبر، العلا، العيص، ينبع، بدر، وحفر الباطن، الخفجي، النعيرية، قرية العليا، والحدود الشمالية رفحاء، عرعر، والعاصمة المقدسة، الطائف، الجموم، الکامل، خليص، میسان.
كما شملت التوقعات هطول أمطار متوسطة في مجملها على مناطق تبوك والجوف ومكة المكرمة والحدود الشمالية، وتحديدا في تيماء، أملج، الوجه، سكاكا، دومة الجندل، القريات، طبرجل، طريف، وجدة، رابغ، القنفذة، الليث، العرضيات، أضم. وفق “أخبار 24”.
كما توقع المركز تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة خلال نفس الفترة على أجزاء من مناطق تبوك، والرياض، والقصيم، وعسير وجازان والباحة.