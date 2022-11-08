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جديد المحليات > “الموارد البشرية” تصدر الدليل الإجرائي لافتتاح مركز التأهيل الاجتماعي غير الحكومي
08/11/2022   4:16 م

“الموارد البشرية” تصدر الدليل الإجرائي لافتتاح مركز التأهيل الاجتماعي غير الحكومي

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أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدليل الإجرائي لافتتاح مركز التأهيل الاجتماعي غير الحكومي الصادر بقرار مجلس الوزراء في 04 / 09 / 1443 هـ.

وأكدت الوزارة أن الدليل يهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة في التحول الاستراتيجي والانتقال للدور التنظيمي والإشرافي وتقديم خدمات رعاية وحماية اجتماعية فعالة وشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ نموذج عمل يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

وأضافت أن الدليل يوضح إجراءات تفصيلية لآلية تنفيذ الخدمات واستخراج التراخيص واشتراطات القبول ومعايير قياس الجودة ومتابعة الأداء لهذه المراكز.

ونوهت بأن القرار يستهدف تطوير خدماتها الاجتماعية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وضمان وصولها إلى مستحقيها في مناطق المملكة كافة، مضيفة أنه يمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط المخصص لذلك.  وفق “أخبار 24”.

“الموارد البشرية” تصدر الدليل الإجرائي لافتتاح مركز التأهيل الاجتماعي غير الحكومي

جديد المحليات
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