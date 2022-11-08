"الوزراء" يوافق على تعديل مدة الإقامة لكافة أغراض تأشيرة زيارة الدخول لمرة واحدة

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها من رئيس غينيا.
وتناول المجلس مستجدات أعمال السياسة الخارجية للدولة، ولاسيما ما يتصل بتوطيد علاقات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة، ودعم العمل العربي المشترك، وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.
ونوّه مجلس الوزراء بمضامين كلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في افتتاح أعمال النسخة الثانية من “قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” التي عقدت في مصر، وما اشتملت عليه من الإعلان عن استضافة المملكة مقر الأمانة العامة للمبادرة، وإسهامها بمبلغ 2.5 مليار دولار دعماً لمشروعاتها وميزانية الأمانة العامة على مدى السنوات العشر المقبلة.
وأوضح وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، أن المجلس ثمّن مخرجات الدورة العادية الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقدة في الجزائر، وما عكسته من التوافق حول القضايا التي تهم دول المنطقة وشعوبها.
وأعرب المجلس عن ارتياحه إزاء ما حققه الناتج المحلي الإجمالي من نمو بنسبة 8.6% في الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تسجيل التضخم في المملكة معدلات تعد الأقل بين دول مجموعة العشرين. وفق “أخبار 24”.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى عدد من القرارات:
أولاً:
تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث والتوقيع على الميثاق الطوعي بين الدول والأمين العام للأمم المتحدة لدعم الالتزام المتبادل والتضامن والقضاء على الاستغلال والاعتداء الجنسيين في منظومة الأمم المتحدة، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الهيلينية.
ثالثاً:
تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع المجلس الدولي للتمور في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والمجلس الدولي للتمور، والتوقيع عليه.
رابعاً:
تفويض وزير الثقافة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكولومبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة ونظيرتها في كولومبيا.
خامساً:
تفويض وزير العدل أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القضائي بين المملكة وحكومة ماليزيا.
سادساً:
تفويض وزير الاستثمار أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الجانبين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
سابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين المملكة والبرازيل.
ثامناً:
تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ووكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة بأذربيجان في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
تاسعاً:
تعديل مدة الإقامة في حالة الدخول لمرة واحدة لكافة أغراض تأشيرة الزيارة، لتكون 3 أشهر، وتعديل جدول هيكل التأشيرات لتكون صلاحية تأشيرة المرور للزيارة 3 أشهر ومدة الإقامة 96 ساعة، وبدون رسم.
عاشراً:
تعيين عبدالله بن نوح، وأحمد بن عبدالوهاب عابد، ممثلين من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب.
حادي عشر: الموافقة على تعيين بوظيفة مفوض وعدد من الترقيات إلى المرتبة 14.
#خادم_الحرمين خلال ترؤسه #مجلس_الوزراء في قصر اليمامة بـ #الرياض https://t.co/U5ptC2NXQp pic.twitter.com/8o74got6ba
— أخبار 24 (@Akhbaar24) November 8, 2022