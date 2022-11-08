الأمير خالد بن سلمان يرأس اجتماع الدورة الـ 19 لمجلس الدفاع المشترك بدول مجلس التعاون

رأس وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اليوم (الثلاثاء)، الاجتماع الـ19 لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمشاركة وزراء الدفاع بدول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف.
وألقى الأمير خالد بن سلمان الكلمة الافتتاحية، نقل خلالها لأعضاء المجلس تحيات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأكد وزير الدفاع تعزيز أوجه التعاون المختلفة بين دول المجلس؛ للمحافظة على مدخرات أوطانها ومكتسبات شعوبها، وتعزيز منجزاتها، وتحقيق تطلعات وطموحات قادتها، وأكّد سموه سعي المجلس إلى رفع مستوى قواته المسلحة، لتكون سداً منيعاً ودرعاً واقياً لمواجهة المخاطر والتهديدات.
وقدم الأمير خالد بن سلمان شكره لوزراء الدفاع بدول المجلس، والأمين العام، على ما يُبذَل من جهود مخلصة وصادقة لتطوير وتعزيز العمل الدفاعي الخليجي المشترك.
ذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة لها.
وفق “أخبار 24”.