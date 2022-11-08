انطلاق مؤتمر ومعرض “تقنيات الموارد البشرية 2022” غدًا بالرياض

ينطلق في الرياض غدًا الأربعاء، مؤتمر تقنيات الموارد البشرية، في نسخته السادسة بعنوان “إعادة تصور الموارد البشرية.. مستقبل العمل في العصر الرقمي”، وينظمه معهد الإدارة العامة.
وقال مدير الموارد البشرية بالمعهد المشرف على أعمال المؤتمر، عبدالرحمن الشعيل، إن المؤتمر يتواكب مع رؤية المملكة 2030, وذلك للتحول الرقمي لأعمال الموارد البشرية.
وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى الجمع بين كبار التنفيذيين على مستوى المملكة؛ لمشاركة أفضل الممارسات والدروس المستفادة من تجاربهم على أرض الواقع، حيث يعتبر الحدث الأوحد الرائد في مجال تقنيات الموارد البشرية بالمملكة.
من جانبه، أفاد رئيس كيوانآي الدولية سيث إن سي، بأنه في مثل هذه الأحداث والفعاليات الإقليمية يجتمع خبراء الموارد البشرية والتقنية لمناقشة أحدث الاتجاهات وإيجاد حلول لمستقبل العمل في العصر الرقمي، مشيرًا إلى أن الهدف يتمثل بوضع المورد البشري في المقام الأول مع الحفاظ على دور التحول الرقمي في صميم الأعمال.
يذكر أن “مؤتمر تقنيات الموارد البشرية” يشتمل على معرض يضم مجموعة من مقدمي خدمات الموارد البشرية؛ للتعرف على الحلول المناسبة لكل التساؤلات والتحديات التي تواجهها الموارد البشرية. وفق “أخبار 24”.