جذب 40 ألف طلب للحضور .. انطلاق النسخة الأضخم من منتدى مسك العالمي بالرياض غدًا

تستضيف العاصمة الرياض، غدًا (الأربعاء)، فعاليات منتدى مسك العالمي في نسخته السادسة، والتي تعد الأضخم على الإطلاق، لمواكبتها احتفالية ذكرى مرور 10 سنوات على تأسيس مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”.
وتنطلق فعاليات المنتدى، التي تقام على مدار يومين، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، بحضور القادة والمبدعين والمفكرين الشباب المحليين ومن أنحاء العالم، كما يشارك ما يزيد على 120 متحدثاً يجتمعون لمناقشة المحور الرئيس للنسخة السادسة من المنتدى “جيل التغيير”.
ويتضمن المنتدى أنشطة رئيسة تُلبي الاحتياجات المتنوعة لمجتمع الشباب؛ بما في ذلك 8 مساحات تفاعلية متنوعة توثق صلة الأجيال وتصنع الأثر الفعّال، تشمل مسرح مسك، ومجلس مسك، ومعمل المهارات، وملتقى القادة، وركن التطوير المهني، ومقهى الرواد، ومعرض مسك 10، وقرية الاستدامة. وفق “أخبار 24”.
كما يشهد مسرح مسك أكثر من 35 جلسة حوارية، يشارك فيها قادة ورؤساء تنفيذيون ورواد أعمال.
وكانت اللجنة المنظمة لمنتدى مسك العالمي قد أعلنت إتاحة التسجيل لحضور المنتدى افتراضياً، وذلك بعد انتهاء مرحلة التسجيل الحضوري، حيث بلغ عدد طلبات التسجيل الحضوري والافتراضي أكثر من 40 ألف طلب في نسخة هذا العام.