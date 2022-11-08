بحثت الهيئة العامة للغذاء والدواء فرص الاستفادة من تجربة المعهد الوطني لأبحاث المعالجة الحيوية والتدريب بالعاصمة الإيرلندية دبلن، وذلك لنقل هذه التجارب الناجحة للمملكة، ودعم الشركات المحلية.
جاء ذلك خلال زيارة وفد من الهيئة برئاسة الرئيس التنفيذي للمعهد الدكتور هشام بن سعد الجضعي، في إطار تعزيز العلاقات مع الجهات الدولية المماثلة لها.
وبُحِثت خلال الزيارة أوجه التعاون بين الجانبين في بناء القدرات والتدريب التطبيقي في التصنيع الحيوي، بما في ذلك نقل التقنية التحليلية وتوفير المعايير المرجعية. وفق “أخبار 24”.
ويعد المعهد مركزًا عالميًا يوفر حلولًا مميزة للتدريب والبحث لصناعة المستحضرات الصيدلانية الحيوية، وتتمثل مهمته في دعم صناعة تلك المستحضرات من خلال توفير تجربة تعليمية في بيئة متقدمة، وإجراء أبحاث رائدة في المجالات الرئيسة لتصنيع المستحضرات الصيدلانية.