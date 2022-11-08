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جديد المحليات > بعد حـادثتين لطالبين.. ” جمعية حقوق الإنسان” تقف على شكاوى مدينة “سناد” بمكة
08/11/2022   10:52 م

بعد حـادثتين لطالبين.. ” جمعية حقوق الإنسان” تقف على شكاوى مدينة “سناد” بمكة

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تفاعلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مع ما تردد مؤخراً حول وقوع حـادثتين لطالبين في مدينة سناد للتربية الخاصة في مكة المكرمة.

وأوضح رئيس الجمعية خالد بن عبد الرحمن الفاخري لـ”أخبار 24″ أن الجمعية أرسلت وفداً لمدينة سناد للتربية الخاصة في مكة بعد رصد عدد من الشكاوى، فيما يجري استكمال الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة.

ولفت إلى أن الحديث عن رفض المدينة التجاوب معهم غير دقيق، حيث أكد مديرها أنه غير مخول له الحديث، مشيراً إلى أنه بمجرد انتهاء الفريق المكلف من الجمعية من إعداد تقريره حول الواقعة سيتم استكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن.

يذكر أن مدينة سناد للتربية الخاصة تعد أول مدينة من نوعها بالشرق الأوسط لخدمة ذوي الإعاقة، وتعد مدينة متكاملة تجتمع فيها التخصصات التعليمية والتشخيصية والتأهيلية لتقديم خدمات تلائم احتياجات المستفيد بهدف إعداده كعضو فعال في المجتمع.

بعد حـادثتين لطالبين.. ” جمعية حقوق الإنسان” تقف على شكاوى مدينة “سناد” بمكة

جديد المحليات
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