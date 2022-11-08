“أمانة الرياض” و”بنك التنمية” يوقعان اتفاقيتين لتفعيل واحة الملك سلمان وتنمية الأسر المنتجة

وقعت أمانة الرياض اليوم (الثلاثاء) اتفاقيتين مع بنك التنمية الاجتماعية، لتفعيل واحة الملك سلمان بحي السلي وتنمية الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر.
وتهدف اتفاقية لتفعيل الواحة إلى إثراء المجتمع المحلي، ولتصبح معرضاً تعليمياً وفنياً ورقمياً ومنصةً لإقامة الفعاليات، والعمل على تصميم تجربة تعليمية وترفيهية للزائرين.
فيما تستهدف الاتفاقية الثانية نشر ثقافة العمل الحر والمسؤولية الاجتماعية، وتوفير بيئة مناسبة لعمل الأسر المنتجة والمتاجر المتنقلة، وتدريب وتمكين المستفيدين وتأهيلهم لسوق العمل بما يتناسب مع احتياجاتهم التنموية، وتوفير منافذ بيع دائمة للأسر المنتجة.
من جانبه، أكد أمين الرياض الأمير فيصل بن عياف، أهميةَ دور الأمانة في تنفيذ المشاريع الخدمية، وتفعيل الجانب المجتمعي وإشراك المجتمع المحلي بالنهضة الحالية التي تعيشها المنطقة.
وفق “أخبار 24”.